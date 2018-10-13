Украинская армия - это залог возврата Донбасса в Украину, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на церемонии посвящения в курсанты нового пополнения Херсонской государственной морской академии.

Он подчеркнул, что украинская армия освободила большую часть территории Донбасса, которая была оккупирована весной 2014; локализовала конфликт и является залогом возвращения политико-дипломатическим путем Донбасса в Украину и Украины на Донбасс.

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"Сильная армия - это наш с вами долг перед грядущими поколениями украинцев, в этом наше уважение светлой памяти борцов за украинскую независимость. Боеспособная армия - один из весомых факторов, которые позволяют нам вести действительно суверенную политику, политику независимости, иметь иммунитет от любого давления извне. И защищаться против пятой колонны внутри государства", - добавил Президент.

"Армия является ключевым элементом создания государства. Сильная, мощная, патриотическая", - констатировал Порошенко.

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