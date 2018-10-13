Изменения в Конституцию, которые закрепят курс Украины в Евросоюз и НАТО, будут приняты в ближайшее время, - Порошенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Четыре года назад украинский народ совершил цивилизационный выбор в пользу европейского будущего, а несколько недель назад украинская Верховная Рада поддержала предложения Президента об изменениях в Конституцию относительно закрепления в Конституции европейского и евроатлантического выбора украинского народа", - сказал Порошенко во время выступления на торжественном посвящении курсантов Херсонской морской академии.

Смотрите: Рада направила в КС проект изменений в Конституцию о закреплении курса Украины на ЕС и НАТО. ВИДЕО(обновлено)

"321 голос "за". Более чем конституционное большинство является твердым залогом, что в ближайшее время эти изменения в Конституцию будут приняты", - отметил президент.

Глава государства также выразил убеждение, что ключ к этому европейскому выбору - не только в реформировании экономики, правовой и политической системы. "Ключом к этому является и образовательная реформа. Такая по которой мы войдем на равных в европейское интеллектуальное пространство", - отметил он.

Также читайте: Многие нардепы не поняли, за что они проголосовали. Это классная штука, - Климкин о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО