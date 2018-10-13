Изменения в Конституцию, которые закрепят курс Украины в Евросоюз и НАТО, будут приняты в ближайшее время, - Порошенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Четыре года назад украинский народ совершил цивилизационный выбор в пользу европейского будущего, а несколько недель назад украинская Верховная Рада поддержала предложения Президента об изменениях в Конституцию относительно закрепления в Конституции европейского и евроатлантического выбора украинского народа", - сказал Порошенко во время выступления на торжественном посвящении курсантов Херсонской морской академии.
"321 голос "за". Более чем конституционное большинство является твердым залогом, что в ближайшее время эти изменения в Конституцию будут приняты", - отметил президент.
Глава государства также выразил убеждение, что ключ к этому европейскому выбору - не только в реформировании экономики, правовой и политической системы. "Ключом к этому является и образовательная реформа. Такая по которой мы войдем на равных в европейское интеллектуальное пространство", - отметил он.