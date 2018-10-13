Суд арестовал более 100 квартир и помещений окружения экс-главы Высшего хозсуда Татькова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на определение суда от 9 октября.

В списке 110 помещений общей площадью более 6,5 тыс. кв м.

Владельцами являются 28 физлиц и два юридических лица - ООО "Лидер Групп", ООО "Риалдон".

Ранее об этом также выходил сюжет в программе "Схемы". Журналисты выяснили, что судья и его гражданская жена имели доверенности на пользование недвижимостью и банковскими сейфами своих друзей.

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В марте 2018-го у следствия появились данные, что гражданская жена Татькова - певица Ярослава Красильникова - легализовала деньги, незконно полученные экс-судьей, в сумме 80 млн грн.

2 октября ГПУ сообщила Татькову о новом подозрении.

По материалам дела, в период августа-октября 2008 года, занимая должность председателя Донецкого апелляционного хозяйственного суда, действуя умышленно, он способствовал принятию судьей хозяйственного суда Донецкой области заведомо неправосудного решения от 09.10.2008 по хозяйственному делу № 8/170пн.

Также Татьков в период с сентября 2009 года по 3 декабря 2010 в Донецке по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления доверием якобы завладел имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод", владельцем которых на 03.12.2010 стало подконтрольное ему ООО "Ексимпром" общей стоимостью более 40 млн грн.

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Кроме того, по материалам дела, в начале 2011 года председатель ВХСУ Татьков и председатель хозяйственного суда Киева Артур Емельянов создали устойчивое иерархическое объединение, в которое в разный период времени привлекли отдельных судей и руководителей хозяйственных судов Украины, работников аппарата этих судов, адвокатов, арбитражных управляющих, оценщиков, должностных лиц товарных бирж, членов семьи и других близких лиц с целью совершения преступлений, связанных с систематическим получением неправомерной выгоды, незаконным обогащением, завладением государственным и другим имуществом путем вынесения судьями хозяйственных судов Украины неправосудных решений, давлением на судей с целью склонения их к вынесению таких решений, вмешательством в автоматизированную систему документооборота суда с целью распределения хозяйственных дел на нужного судью и последующей легализации доходов, полученных преступным путем, а также осуществляли руководство и координацию преступной деятельностью других лиц, обеспечивающих функционирование как самой организации, так и других преступных групп.

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Во время досудебного расследования установлено, что Татьков, получив незаконно материальное вознаграждение в особо крупных размерах в виде наличных средств, приобрел большое количество элитного недвижимого имущество жилого и коммерческого назначения на территории Украины, особенно в Киевский и Донецкий областях, а также в других странах Европы, для получения прибыли от их использования в том числе сдачи в аренду.

Для легализации незаконно полученных средств Татьков якобы привлек лиц, с которыми у него сложились доверительные отношения и которые не были связаны с ним близкими родственными отношениями, и которых он не должен был вносить в свою декларацию об имущественном состоянии.

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После Революции Достоинства Татьков попал под люстрацию. Он выехал на лечение за границу до сообщения ему о подозрении и в Украину не вернулся. В апреле 2018-го Печерский суд Киева дал разрешение на его задержание с целью привода в зал суда для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее экс-судья отказался от упрощенной процедуры экстрадиции и подал запрос на получение убежища в Австрии.

Кроме того, с августа 2017 года Департамент специальных расследований Генпрокуратуры расследует еще одно уголовное производство в отношении Емельянова и Татькова.