Жестокое избиение в метро Харькова: Суд арестовал двух полицейских, появилось два новых подозреваемых

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обоим полицейским накануне было объявлено подозрение в превышении служебных полномочий, сопровождаемое насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Подозрения обоснованы данными, установленными во время изучения видеоматериалов во время досудебного расследования. Эти полицейские фигурируют как минимум в одном эпизоде с применением насилия в отношении задержанного, заявили в прокуратуре.

"Червонозаводский райсуд Харькова приговорил 30-летнего старшего сержанта без права внесения залога. Второго подозреваемого - 35-летнего старшего сержанта - суд взял под стражу с возможностью залога в размере 140 тыс. грн. На второе решение прокуратура готовит апелляцию", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Укринформу..

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Как сообщал ранее Укринформ, 26 сентября во время спецоперации с участием сотрудников прокуратуры Харьковской области и Управления внутренней безопасности Нацполиции задержаны четверо полицейских одной из смен на станции метро "Южный вокзал". Им объявили подозрение по ч. 2 ст. 365 ч. 3 ст. 368 УК Украины (превышение служебных полномочий, сопровождаемое насилием, и получение неправомерной выгоды) с максимальной санкцией к 10 годам заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Установлено, что полицейские систематически, под надуманным предлогом, останавливали пассажиров и заводили в служебную комнату. Там, угрожая привлечением к ответственности, применяя меры физического насилия и морального унижения, они требовали и получали от людей деньги. Среди причастных к вымогательству денег - 43-летний майор, 34-летний лейтенант и двое сержантов полиции в возрасте 34 и 35 лет.

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По требованию прокуратуры трое из них на сегодня находятся под стражей. Еще одному суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, что будет обжаловано прокуратурой.