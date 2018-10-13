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13.10.18 17:30

Порошенко принял рапорт Полторака об увольнении с воинской службы, он продолжит руководить Минобороны в статусе гражданского лица. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко принял рапорт министра обороны Украины Степана Полторака об увольнении с воинской службы, Полторак продолжит руководить Минобороны в статусе гражданского лица.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. В соответствии с требованиями Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года должность Министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо.

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Генерал Полторак подал соответствующий рапорт, а я его принял - об увольнении с военной службы. Ценя значительный вклад Степана Полторак в возрождение ВСУ, предложил ему продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра", - написалПорошенко.

Порошенко вручил Полтораку орден Богдана Хмельницкого первой степени.

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