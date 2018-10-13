За день оккупанты 11 раз обстреливали позиции ВСУ, потерь среди украинских военных нет, - пресс-центр ОС

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Операция Объединенных сил" (ООС).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С воином 128-й ОГПБр Романом Магасом простились на Львовщине. ФОТОрепортаж

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Катериновка, Троицкое, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское. В течение дня огневое воздействие из минометов 82-го калибра враг осуществлял по защитникам Свободного, Троицкого и Лебединского", - говорится в сообщении.

В пресс-центре уточняют, что в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня, потерь среди военнослужащих ОС нет, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Также смотрите: Вертолет Ми-24 из состава ОС сбил российский беспилотник "Орлан-10" над Лисичанском, - штаб. ФОТОрепортаж

Напомним, в минувшие сутки, 12 октября, наемники РФ совершили 26 обстрелов, один воин ВСУ получил легкое ранение, ликвидированы двое террористов.