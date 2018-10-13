На руках Кремля кровь погибших граждан Украины, - Тимошенко

Об этом заявила Юлия Тимошенко в Каменском почтив память патриотов, отдавших жизнь во время Революции Достоинства и в боях с российскими оккупантами на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкойна пресс-службу БЮТ.
Лидер "Батькивщины" возложила цветы к памятной стелы, установленной на Аллее памяти погибших Героев.
"Кремль начал войну против Украины. Это не АТО, это - война! "- отметила она, общаясь с воинами-атовцам 57-й отдельной механизированной бригады.
Юлия Тимошенко также отметила, что "война не заканчивается искусственно, потому что власть зарабатывает большие состояния на крови".
"Мы обязательно вернем мир в Украине. Эта задача новой власти, потому что без мира невозможна безопасная жизнь наших граждан", - отметила она и добавила, что новая власть обеспечит достойную жизнь для всех украинцев и будет помнить о победе и жертвенности новейших героев.
"Новая власть будет заботиться о семьях патриотов, которые потеряли своих сыновей и дочерей, потому что это наш долг перед теми, кто отдал жизнь за Украину. Мы усилим социальную защиту военнослужащих и их семей", - заверила лидер партии.
Напомним, что Юлия Тимошенко находится с двухдневным визитом в Днепропетровской области. Сегодня политик также проведет встречи с общинами Каменского и Павлограда и обсудит проблемы угольной отрасли с шахтерами и регресниками.