Голодал только месяц, состояние здоровья удовлетворительное, - Федотов ответил на августовский запрос Денисовой о Балухе. ДОКУМЕНТ

Об этом украинский омбудсмен написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Ей ответили, в частности, что украинец Владимир Балух голодал только месяц. "Не более 200 дней, которые подсчитывали все, а только 30. И вроде в конце апреля политзаключенный возобновил питание. И мы все знаем, что только 9 октября Владимир Балух написал письмо о приостановлении протеста во время этапа в колонию. Состояние здоровья украинца медики в РФ оценивают как якобы удовлетворительное", - отметила она.

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Запрос Денисовой также касался Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха и Арсена Джеппарова. "Российский чиновник уверяет, что всех ребят осматривают врачи и оказывают им необходимую медицинскую помощь. Я устала читать эту ложь РФ без медицинских справок, которые регулярно требую до сих пор жду. Кстати, это ответ на мой августовский запрос. Задумайтесь: прошло почти 2 месяца. Информация о здоровье наших политзаключенных уже просто неактуальна", - отметила она, приложив к посту письма.

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Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

8 октября он прервал голодовку, которую объявил 19 марта 2018 года, на время этапирования.