С 17 до 18 часов на территории арсенала Минобороны под Ичней зафиксировано 44 взрыва, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В период с 17 до 18 часов на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 44 взрывов", - говорится в сообщении.

В районе чрезвычайной ситуации от ГСЧС работают 273 человека и 83 единицы техники

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории арсенала возле Ични прекратилась детонация боеприпасов, - ГСЧС

В течение дня двумя пожарными самолетами АН-32П проведено 12 сбросов воды (48 тонн) в пределах арсенала и вертолетом МИ-8МТ вне технической территории - 19 сбросов (38 тонны), всего с начала работ - 97 сбросов воды (704 тонны)

Пожарно-спасательные отделения 1 раз привлекались к тушению настила в лесу возле с. Августовка и 3 раза для помощи подразделениям ВСУ на технической территории арсенала.

Психологами ГСЧС предоставлена помощь 360 лицам (всего с начала работ - 2 тыс. человек).

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