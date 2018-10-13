Супруги из России проведут по 10 лет в тюрьме за шпионаж в пользу "ДНР", - приговор суда

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

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"Как установлено судом, чета граждан Российской Федерации при содействии местных жителей собирали и передавали данные о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих, военной техники ВСУ и других военных формирований Украины, перемещаемых по территории Запорожской и Донецкой областей и участвующих в проведении АТО на территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Обвиняемых приговорили к лишению свободы сроком на десять лет с конфискацией всего имущества. Отбывать наказания они будут в уголовно-исполнительных учреждениях закрытого типа. До вступления приговора в законную силу обвиняемые будут находиться под стражей.

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