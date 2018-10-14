Работы по восстановлению газоснабжения начались в домах возле арсенала на Черниговщине

Об этом в эфире Громадського радіо сообщила специалист по связям с общественностью и прессой "Черниговгаза" Наталья Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, на сегодня в Ичне газ подключили у 787 потребителей. Это 735 домов частного сектора и 5 многоэтажек.

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"К сожалению, при обходе некоторых потребителей не было дома. Это 226 потребителей в Ичне", - сказала Свириденко.

Она отметила, что сотрудники "Черниговгаза" работают на той территории, которую признали безопасной.

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").