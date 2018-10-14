Сегодня украинцы отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"...С целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед Украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы украинской общественности".

Насущная необходимость в таком общегосударственном празднике особенно остро встала после российской окупации Крыма и начала военных действий на территории Донецкой и Луганской областей.

Беспрецедентные образцы мужества и отваги, проявленные нашими солдатами на передовой новой российско-украинской войны, сотни отданных жизней за Родину требовали достойного чествования со стороны общества и государства.

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Дата 14 октября выбрана не случайно: в этот день отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а в 1999 году установлен и День украинского казачества. Издавна Богородица была покровительницей украинского казачества и всех украинских вооруженных формирований. Именно на праздник Покрова в Украине происходила Большая Рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как казачеству жить дальше. Образ казака как украинского рыцаря и защитника родной земли близок каждому украинцу. Таким образом, вполне логично, что в этот день древнее героическое прошлое Украины соединилось с героическим настоящим.

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