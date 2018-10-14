Венгерского орла на мукачевском замке "Паланок" заменят на герб Украины, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее объявление размещено 12 октября, на странице заведения в Фейсбуке.

Как отмечается, герб планируется разместить на территории замка "Паланок". С соответствующими предложениями авторы объявления предлагают обращаться на электронный адрес музея.

Как сообщает Закарпатье онлайн со ссылкой на собеседника в Мукачевском городском совете, речь идет о намерении властей Мукачево заменить государственным символом Украины символ военной мощи Венгрии – орла-турула, который возвышается над Мукачево с 12 марта 2008 года.

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Косвенно, по мнению издания, об этом свидетельствует то, что информация об объявлении конкурса дополнена фотографией постамента, на котором установлен орел.

Формально инициатором установления венгерского политического символа на одном из бастионов замка "Паланок" является американский бизнесмен - выходец из Мукачево. В знак протеста против установления турула над Мукачевом в 2008 году выступили украинские организаций Закарпатья. Чтобы выровнять ситуацию, возле постамента с турулом тогда была установлена многометровая мачта с большим флагом Украины.