"Слава Украине! Слава нашим защитникам!": Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником

Как сообщает Цензор.НЕТ, поздравления руководители государства опубликовали на своих страницах в Facebook.

"Сегодня защитники Украины – современные герои, благодаря которым Украина есть и будет. Сила, отвага, мужество и вера для них не пустые слова – с ними они ежедневно стоят на страже нашей Независимости. Независимости для наших детей, внуков, грядущих поколений", - отметил Президент.

Порошенко подчеркнул, что все те, кто каждый день защищает нашу землю несокрушимые защитники Украины, доблесть которых вызывает восхищение и бесконечную благодарность за то, что так неустанно приближают нашу победу.

"Слава Украине! Слава нашим защитникам!", - подчеркнул глава государства.

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В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман напомнил, что 14 октября украинцы отмечают сразу три праздника – День защитника Украины, День Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества, добавив, что веками украинские воины считали Покрову своей защитницей от врагов.