"Слава вам, воины! Вы - опора государства! Спокойствие наших домов - в ваших надежных руках!", - Турчинов поздравил украинцев с Днем защитника Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте СНБО.

"Искренне поздравляю вас с праздниками - Днем защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы! Эти знаменательные даты неразрывно связаны между собой, символизируя связь поколений и давнюю историческую традицию. Пресвятая Богородица является покровительницей и заступницей славного украинского войска и всего украинского народа.

Сегодня украинская армия, фактически восстав из руин, стала одной из лучших и самых профессиональных армий на территории Европы. Профессия защитника Отечества стала одной из самых престижных и уважаемых в обществе. Наши славные воины готовы дать достойный отпор любым провокациям! Украина стала форпостом демократического мира, который сдерживает продвижение агрессора на Запад. Сильная украинская армия, сильный оборонный комплекс - залог мира и безопасности всего европейского континента!", - говорится в поздравлении.

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"Слава вам, воины! Вы - опора государства! Спокойствие наших домов, спокойствие близких - в ваших надежных и сильных руках! В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь в борьбе за мир и свободу Украины. Вечная им слава! Непобедимой нашу армию сделали не только оружие и боевая выучка, но и единство со всем народом. Именно поэтому, без преувеличения, украинскую армию можно назвать народной.Но не только армия, но и Национальная Гвардия, Служба безопасности, Пограничная служба, военнослужащие и работники других силовых структур стали настоящими защитниками Украины, заложив фундамент сильного национального государства. Этот день стал настоящим праздником всех украинских патриотов, добровольцев, ветеранов, волонтеров, работников оборонных предприятий, всего Украинского народа! Пусть Господь благословит всех вас и нашу Украину! Слава Украине!", - говорится в поздравлении секретаря СНБО.