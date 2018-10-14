Вопрос Томоса - это вопрос нашей независимости, нацбезопасности и всей мировой геополитики, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента Украины, об этом Петр Порошенко заявил на Софийской площади в Киеве, где в воскресенье глава УПЦ-КП Филарет совершит благодарственный молебен.

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"Вопрос Томоса и автокефалии выходит далеко за границы церковной жизни. Это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности. Это вопрос нашей государственности. Это вопрос всей мировой геополитики. И если это не так, то почему тогда решение Вселенского патриарха позавчера обсуждалось на Совете безопасности Российской Федерации под председательством Путина?", - сказал он.

Порошенко сравнил обсуждение вопроса предоставления Украине автокефалии на Совбезе РФ с русской сказкой: "Кащей точно знает, где та иголка, в каком яйце, в каком сундуке и под каким дубом".

По словам главы Украинского государства, "реакция Москвы на действия Киева и Фанара свидетельствует о том, что мы на правильном пути".

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Порошенко отметил, что автокефалия является частью государственной проевропейской и проукраинской стратегии, которую Украина последовательно внедряет в жизнь последние четыре года и будет внедрять далее.

"Автокефалия – самое весомое событие, из того же ряда, что и наше стремление вступить в ЕС и НАТО, Соглашение об ассоциации, безвиз, выход из СНГ, отказ от обманчивого договора о дружбе с Россией. Все это – основа нашего собственного пути развития, развития государства Украина и развития нашей украинской нации", - заявил Президент.

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