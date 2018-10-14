Тимошенко посетила прифронтовую Константиновку, где помолилась за мир и украинских воинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

Лидер "Батькивщины" помолилась за мир и здоровье украинских защитников, а также за утверждение Единой Поместной Украинской православной церкви.

"Это большой праздник для Украины, день, когда мы чтим защитников и защитниц нашей страны. Достаточно долго было принято считать, что в Украине боеспособной армии, по сути, нет. Жили прошлой славой, находили подвиги в архивах, смотрели на покрытые пылью старинные хоругви и булавы ... А когда пришла беда в страну, когда враг ступил на нашу святую землю - поднялись наши ребята. Появилась новая украинская армия - рожденная не указами и постановлениями, а сердцами и душами украинцев...", - написала она на своей странице в Facebook.

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По ее словам, появление этих действительно великих людей, наших героев, рождение нашей армии - "это настоящее рукотворное чудо, не менее потрясающее, чем омофор Богородицы над Константинополем".

"Это наша Покрова Украины! Склоняем головы с благодарностью перед всеми теми, кто отдал свою жизнь за Украину. Помним, не забудем...", - написала Тимошенко.

"Мир обязательно вернется в Украину, а государство будет заботиться о воинах, их семьях и всех украинцах. Донбасс будет украинским, а границы Украины - восстановлены. Украина победит!"- уверена Тимошенко.

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