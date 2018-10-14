Все меньше украинцев высказываются против отмены празднования советского "23 февраля"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного ко Дню защитника Украины.

"62% опрошенных поддерживают идею установления государственного праздника Дня защитника Украины 14 октября (25% - не поддерживают). При этом половина (51%) высказываются против отмены празднования Дня защитника Отечества 23 февраля (в 2017 году таких было несколько больше - 56%)", - говорится в результатах исследования.

В то же время социологи отметили, что, если сторонников введения праздника 14 октября больше на Западе, то противников отмены советского праздника больше на Юге и Востоке.

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"Поддерживающих идею установления Дня защитника Украины на Покрова больше среди более состоятельных, лиц с высоким уровнем образования и жителей сел. Интересно, что не наблюдается различий между полами в поддержке либо не поддержке обеих инициатив", - отметили в "Рейтинге".

Кроме того, среди сторонников идеи установления 14 октября в качестве Дня защитника Украины, 42% не поддерживают отмену празднования советского праздника 23 февраля.

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Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов, методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Опрос проводился в период с 27 сентября по 4 октября 2018 года.