Порошенко: Патриарх Кирилл молится за российскую армию, которая убивает украинцев. А в Украине еще есть храмы, в которых молятся за Кирилла

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства сказал, выступая перед началом молебна на Софийской площади в столице, сообщает корреспондент Укринформа.

"Патриарх Кирилл на каждой службе молится за российское воинство, которое убивает украинских воинов и гражданское население. А у нас в Украине все еще есть храмы, в которых молятся за патриарха Кирилла, который молится за российское воинство, которое убивает украинских воинов и гражданское население. Разве такие храмы могут называться украинскими? Прошу задуматься и паству, и верующих этой конфессии", - сказал Порошенко.

Президент уверил, что никто в Украине не будет оказывать давления на прихожан нынешней УПЦ МП, но напомнил, что Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце XVII века, ясно и недвусмысленно заявив, что РПЦ не имеет канонических прав относительно православной церкви в Украине.

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В этой связи глава государства отметил, что Украинская православная церковь не имеет подчинения РПЦ, а Украина не была, не является и не будет канонической территорией российской церкви.

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Как сообщалось, Синод Вселенского патриархата 11 октября принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Также Синод Вселенского патриархата снял анафему из предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария, наложенные Русской церковью.

Кроме того, Синод признал незаконной аннексию Москвой Киевской митрополии в 1686 году.