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14.10.18 13:34

Порошенко: Патриарх Кирилл молится за российскую армию, которая убивает украинцев. А в Украине еще есть храмы, в которых молятся за Кирилла

Президент Петр Порошенко призвал прихожан Московского патриархата задуматься над тем, что патриарх Кирилл молится за российскую армию, убивающую украинцев, но заверил, что давления на верующих этой конфессии не будет.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства сказал, выступая перед началом молебна на Софийской площади в столице, сообщает корреспондент Укринформа.

"Патриарх Кирилл на каждой службе молится за российское воинство, которое убивает украинских воинов и гражданское население. А у нас в Украине все еще есть храмы, в которых молятся за патриарха Кирилла, который молится за российское воинство, которое убивает украинских воинов и гражданское население. Разве такие храмы могут называться украинскими? Прошу задуматься и паству, и верующих этой конфессии", - сказал Порошенко.

Президент уверил, что никто в Украине не будет оказывать давления на прихожан нынешней УПЦ МП, но напомнил, что Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце XVII века, ясно и недвусмысленно заявив, что РПЦ не имеет канонических прав относительно православной церкви в Украине.

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В этой связи глава государства отметил, что Украинская православная церковь не имеет подчинения РПЦ, а Украина не была, не является и не будет канонической территорией российской церкви.

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Как сообщалось, Синод Вселенского патриархата 11 октября принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Также Синод Вселенского патриархата снял анафему из предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария, наложенные Русской церковью.

Кроме того, Синод признал незаконной аннексию Москвой Киевской митрополии в 1686 году.

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