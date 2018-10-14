Полиция не допустила повреждения советских памятников в Мариинском парке, - Крищенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Активисты пытались совершить активные действия, полиция оттеснила их", - сказал Крищенко в воскресенье журналистам в Киеве.

По его словам, полиция изъяла оборудование (лестницу), с помощью которого представители ОУН пытались демонтировать памятник, оно будет возвращено руководителю Добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Националисты Коханивского закидали яйцами памятник советскому генералу Ватутину в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Также Крищенко акцентировал внимание на том, что полиция лишь обеспечивает правопорядок, не допуская актов вандализма, а вопрос демонтажа или переноса памятников участникам Январского восстания и генералу Николаю Ватутину находятся вне компетенции правоохранителей.

"Необходимо законодательным способом решить эти вопросы. Это не компетенция полиции Киева", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое человек с ножевыми ранениями госпитализированы после массовой драки во Львове. ВИДЕО+ФОТО

В свою очередь, в отделе коммуникаций полиции г.Киева подчеркнули, что памятник Ватутину стоит на могиле генерала, аналогичная информация есть и по памятнику участникам Январского восстания, в связи с чем правоохранители обратились в Киевскую городскую государственную администрацию с запросом, на который пока не получили ответа.

"Ватутина - захоронение, поэтому любое действие (в отношении памятника. – Ред.) будет вандализм. Январского восстания - есть информация, что это может быть братская могила, поэтому полиция обратилась в КГГА с просьбой предоставить эту информацию и определиться со статусом памятника", - рассказали в главке.

Как сообщалось, Крищенко в субботу заявил, что памятник Ватутину не подпадает под действие закона о декоммунизации, так как представляет собой могильное захоронение, поэтому полиция намерена не допустить актов вандализма и реагировать надлежащим образом на неправомерные действия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате столкновений на "Лесной" пострадали 3 правоохранителей: 10 участников событий задержаны, - Крищенко. ВИДЕО