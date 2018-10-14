Полиция не допустила повреждения советских памятников в Мариинском парке, - Крищенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
"Активисты пытались совершить активные действия, полиция оттеснила их", - сказал Крищенко в воскресенье журналистам в Киеве.
По его словам, полиция изъяла оборудование (лестницу), с помощью которого представители ОУН пытались демонтировать памятник, оно будет возвращено руководителю Добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому.
Также Крищенко акцентировал внимание на том, что полиция лишь обеспечивает правопорядок, не допуская актов вандализма, а вопрос демонтажа или переноса памятников участникам Январского восстания и генералу Николаю Ватутину находятся вне компетенции правоохранителей.
"Необходимо законодательным способом решить эти вопросы. Это не компетенция полиции Киева", - подчеркнул он.
В свою очередь, в отделе коммуникаций полиции г.Киева подчеркнули, что памятник Ватутину стоит на могиле генерала, аналогичная информация есть и по памятнику участникам Январского восстания, в связи с чем правоохранители обратились в Киевскую городскую государственную администрацию с запросом, на который пока не получили ответа.
"Ватутина - захоронение, поэтому любое действие (в отношении памятника. – Ред.) будет вандализм. Январского восстания - есть информация, что это может быть братская могила, поэтому полиция обратилась в КГГА с просьбой предоставить эту информацию и определиться со статусом памятника", - рассказали в главке.
Как сообщалось, Крищенко в субботу заявил, что памятник Ватутину не подпадает под действие закона о декоммунизации, так как представляет собой могильное захоронение, поэтому полиция намерена не допустить актов вандализма и реагировать надлежащим образом на неправомерные действия.