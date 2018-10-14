Торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, на Софийской площади в Киеве глава УПЦ КП Филарет совершил благодарственный молебен за Украину и автокефалию Украинской православной церкви, инициированный Президентом Украины Петром Порошенко.

Кроме этого, на территории Министерства обороны Украины при участии Президента Петра Порошенко, министра обороны Степана Полторака и Секретаря СНБО Александра Турчинова состоялось открытие Зала памяти защитников Украины.

Также в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне прошла церемония принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

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