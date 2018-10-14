Мифы о украинских "националистах" и венгерских "сепаратистах" на Закарпатье работают на Россию, - Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Комментируя поездку в Ужгород, где он 13 октября встречался с представителями венгерской громады, Климкин написал: "Встречи глаза в глаза очень полезны для борьбы с пропагандистской мифологией и фейками. Лучшее знание украинского языка никоим образом не ведет к ассимиляции, как кое-кто до сих пор утверждает, а создает возможности для будущего".

"Кто-то продвигает миф об украинских "националистах", кто-то о венгерских "сепаратистах", а работает все это на Россию. Вот например, появление явно провокационной петиции с призывом депортировать всех с двойным гражданством льет воду на кремлевскую мельницу, поскольку позволяет создавать и подпитывать мифы среди украинских венгров", - отметил Климкин.

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"На самом деле, задачи у нас общие. Ведь противодействовать этому можно только вместе. Кстати, венгры говорят об этом достаточно откровенно, и это свидетельствует о многом", - пишет министр.

"Кстати, во время общения с журналистами единственным вопросом, на который не смог ответить, был: "А почему этим всем занимается Министерство иностранных дел Украины"?:)", - написал Климкин.

Напомним, Климкин 13 октября находился в Закарпатье по приглашению венгерской громады. Вместе с послами, чиновниками и силовиками была проведена закрытая встреча, где обсуждались неотложные вопросы, касающиеся закарпатских венгров. В частности, скандал вокруг выдачи венгерских паспортов на Закарпатье.