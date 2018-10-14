Полиция проверяла оперативную информацию об опасном предмете. Препятствующие бросили два взрывпакета, - Шевченко о стычке в центре Киева

Об этом заявил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, комментируя для Цензор.НЕТ сегодняшние события в центре Киева.

"В центре Киева происходят масштабные праздничные мероприятия, и там находится большое количество людей - отдыхающих, гостей, празднующих. Центр Киева – свободен для доступа. Тут нет какого-то режима, рамок, проверок и т.д. И в таких условиях полиция уделяет особое внимание проверке оперативной информации относительно намерений разных лиц принести или привезти предметы, которые могут быть запрещенными или опасными. С превентивной целью, разумеется..

В данном случае, внизу на Михайловской, полиция получила такую информацию – про потенциально опасный предмет в одном из транспортных средств. Для того, чтобы проверить эту оперативную информацию, полицейские соответствующим образом среагировали, подтянулись и начали пытаться проверить это. Но, лица которые там были, начали этому препятствовать.

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То есть наша логика такова: если ты не ввозишь ничего запрещенного, либо же опасного, то тебе нет смысла препятствовать поверхностному осмотру, проверке или просьбе полицейских проверить вещи и транспортное средство.

В данном случае они начали препятствовать, чем подтвердили подозрение, что может быть что-то опасное. Именно поэтому силами и средствами полиции, в частности полиции Киева, подразделениями ТОР и патрульной полиции был блокирован участок дороги на Михайловской, один квартал от Майдана Незалежности. Движение было заблокировано, и на протяжении определенного времени происходило такое вот выяснение отношений.

Важно отметить, что в ходе этого "выяснения" со стороны "препятствующих" были брошены два взрывпакета со взрывом, дымом и шумом. То есть очевидные провокационные шаги, которые подтвердили наши подозрения, что те, кто пытался ввезти этот предмет, не были с полностью мирными намерениями.

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В результате предмет был изъят из транспортного средства. Это оказалась большая военная палатка. Но неизвестно, зачем надо было препятствовать осмотру и проверке.

Мы вынуждены реагировать на оперативную информацию о том, что кто-то может внести или ввезти в центр столицы опасные предметы.

Вот такая была логика наших действий. Все – предмет изъяли, люди разошлись, блокада с дороги снята, возобновлено дорожное движение.

То есть. если бы не препятствовали проверке, то никаких конфликта, толкотни и эмоций могло и не быть вообще.

Поэтому мы призываем всех, кто прибывает в центр Киева, адекватно реагировать на усиленные меры безопасности со стороны полиции, ведь она получает много оперативной информации. И это наш долг ее проверять, особенно после событий 31 августа 2015 года".

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