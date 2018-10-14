Денисова призывает выпустить на похороны матери задержанного оккупантами в Крыму украинского моряка: "Коммуницировать с нами не хотят"

Как передает Цензор.НЕТ, в сообщении омбудсмена в Facebook говорится, что у одного из членов экипажа умерла мать и он не может попасть к ней на похороны.

"Вчера у одного из членов экипажа Геннадия Отичка умерла мама. Выражаю родным искренние соболезнования. Проблема в том, что сейчас Геннадий не может с ней попрощаться. Его загранпаспорт, как и у других членов экипажа, забрали еще в начале мая. Теперь человек не может уехать из аннексированного Крыму на похороны матери. Сейчас он просит меня задействовать всех, кого можно и на любых условиях, чтобы вернуться домой хотя бы на полдня", – говорится в сообщении Денисовой.

По словам украинского омбудсмена, ранее советник президента России Михаил Федотов уверял, что свобода передвижения украинских моряков не ограничивалась.

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"Но, эта отписка не соответствует действительности. Члены экипажа украинского судна полгода мечтают о возвращении домой. Они и их семьи уже морально и физически устали от отсутствия выхода. Недопустимо. Сейчас я пытаюсь связаться с Уполномоченным в РФ Татьяной Москалькова: звоню на все возможные мобильные и стационарные номера. Трубку она не поднимает. Мой Офис связывается с Секретариатом Уполномоченного в РФ. Та же история - коммуницировать с нами не хотят. Я использую все возможные способы воздействия на Россию: Геннадий Отичко должен приехать в Украину, чтобы проводить в последний путь свою маму", - написала Денисова.

Ранее Денисова сообщила, что заблокированные оккупантами в течение последних четырех месяцев украинские рыбаки из судна "ЯМК-0041" "полностью истощены физически и психологически".





4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки Очаков) западнее мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму. Позднее российский суд в Крыму арестовал капитана задержанного судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Позже стало известно, что морякам задержанного судна не предъявили никаких обвинений.

Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту пребывало 5 членов экипажа.