В марше в Киеве приняло участие около 15 тыс. человек, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Марш от парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади прошел спокойно: участие в шествии приняли около 15 тысяч человек", - сообщил глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

В полиции также сообщили о задержании около сотни человек, которые находились возле Киево-Печерской Лавры.

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"Возле Киево-Печерской лавры обнаружено около сотни человек, которых доставили в управление полиции для установления их личных данных и проведения профилактической беседы", - рассказал Крищенко.

По его словам, накануне празднования правоохранители провели серьезную профилактическую работу с организаторами и участниками мероприятий, в частности постоянно работала полиция диалога, которая разъясняла нормы действующего законодательства, а также сообщали, что в случае обнаружения подозрительных лиц полиция будет реагировать и выяснять мотивы их пребывания в том или ином месте.

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