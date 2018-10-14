Жители оккупированного Симферополя жалуются на неприятный вкус воды

Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Вода Крыма", передает Цензор.НЕТ.
Специалисты центральной лаборатории Симферопольского филиала ГУП РК "Вода Крыма" сделали официальное заявление по результатам исследования проб воды Симферопольского водохранилища.
"Наша лаборатория ежедневно делает отбор проб воды из 13 контрольных точек по всему городу Симферополю. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что вода полностью соответствует СанПиНу и абсолютно безопасна для здоровья крымчан. Что касается жалоб крымчан на запах, цвет и привкус, то причина - рост фитопланктона. Это такая микротрава, которая в малых количествах не несет никакой опасности для здоровья людей. Превышения нормы содержания фитопланктона в воде также не выявлено. А причина его роста - жаркое и сухое лето", - рассказала инженер-химик Ирина Тодорова.
По ее словам, горожане могут пить воду и не переживать за свое здоровье.
Как информируют Крым.Реалии, на резкий неприятный запах воды в последние недели жаловались жители микрорайонов Куйбышева, Лермонтова, Кечкеметской. Симферопольцы отмечали, что избавиться от неприятного запаха и мутного цвета воды не помогали даже фильтры с тройной ступенью очистки.