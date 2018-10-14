Украина обеспечена вакцинами, входящими в Национальный календарь прививок, - Супрун

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

"Все вакцины, необходимые для иммунизации согласно календарю прививок, в стране есть", - написала чиновник.

Супрун подчеркнула, что за средства государственного бюджета закупаются вакцины, входящие в Национальный календарь прививок. Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.

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И.о. министра напомнила, что все вакцины согласно Календарю являются бесплатными для детей и взрослых.