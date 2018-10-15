МИД предостерегает украинцев от поездок в районы Португалии, куда приближается ураган "Лесли"

Соответствующие рекомендации МИД опубликовал на сайте Консульской службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Массовое ДТП из-за урагана: в США столкнулись 29 автомобилей. ВИДЕО

Тем, кто уже находится на указанных территориях, советуют избегать лесных местностей, пляжей и открытого пространства вне городской зоны. Также рекомендуют по возможности оставаться в закрытых помещениях, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, следовать инструкциям спасательных служб, в том числе путем рассылки предупреждающих sms-сообщений.

В опасных ситуациях граждан просят звонить в португальские спасательные службы по номеру 112.

По данным Национальной службы гражданской защиты Португальской республики, возможны порывы ветра до 130 км/ч по всей территории страны, местами до 190 км/ч, а также - штормовые волны на побережье страны. Информацию о возможном переносе авиарейсов рекомендуют отслеживать на веб-портале аэропорта (http://www.lisbon-airport.com/) и контактировать непосредственно с авиаперевозчиком.

Также читайте: В результате мощного урагана "Ксавье" в Польше погибло 2 человека, травмированы 39

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, в МИД советуют гражданам Украины безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Португалии по номеру горячей линии: +351 965 08 81 15, писать на электронную почту: emb_pt@mfa.gov.ua, или звонить на круглосуточную горячую линию МИД Украины: + 38 044 238 16 57, или писать на cons_or@mfa.gov.ua.