За сутки враг осуществил 23 обстрела, трое воинов ВСУ получили ранения, уничтожены двое террористов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Катериновка, Луганское, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новотроицкое, Богдановка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела наемниками РФ из артиллерии жилого сектора Водяного. ФОТОрепортаж

Опорные пункты наших войск вблизи Луганского, Новолуганского, Гнутово и Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-мм калибра.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были уничтожены и четверо ранены.