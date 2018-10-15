Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
15.10.18 07:41

Армия РФ пытается устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании в Арктике

Российские истребители и корабли пытаются устроить провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании за Полярным кругом.

макмутри

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом сообщил начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри, пишет The Telegraph.

"То, что мы видим, - это все возрастающий интерес со стороны российских военно-морских судов к нашим учениям", - сказал он.

По его словам, когда британские и нидерландские военные проводили учения в рамках противоракетной обороны в Арктике, в регионе было замечено повышенное число российских кораблей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Россия продолжает подпитывать боевые действия на Донбассе в нарушение Минских соглашений, - Волкер. ВИДЕО

"Они явно хотят, чтобы их присутствие было видимым. Мы также видим, как российские истребители приближаются к нашим военным кораблям", - заявил МакМутри.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ продолжает наращивать войска в Арктике, - МИД Норвегии

Как сообщалось ранее, в 2019 году Великобритания планирует разместить в Норвегии 800 военных для сдерживания России в Арктике.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100