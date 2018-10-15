Россия - единственно возможная реальная угроза для Польши, - Сикорский

Угрозы для Польши не несет ни одна страна, кроме России. Такое мнение в интервью "Немецкой волне" выразил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ.

"Я работал ради установления прагматичных отношений с Россией. И у меня были успехи. Мы установили безвизовый режим между Калининградской областью и близлежащей территорией Польши. Это результат трехлетней совместной работы с Сергеем Лавровым и европейскими коллегами. Президент Путин приезжал в Гданьск на семидесятилетнюю годовщину начала Второй мировой войны, и это было важным сигналом, что он не поддерживает сталинские взгляды на историю, согласно которым война началась только в 1941 году. Президент Путин был первым российским лидером, который посетил Катынь - место ужасного преступления, где советский НКВД расстрелял 20 000 польских военнопленных. Мы думали, что мы нормализуем наши отношения. Но вмешались три факта: первое - это захват Крыма и вторжение в Украину. Второе - то, что сама Москва больше не хочет сближаться с Западом. До 2011-2012 годов Россия обсуждала соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом. Но потом решила, что хочет выстраивать альтернативный полюс интеграции с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Украиной. И третий факт - это, естественно, трагическая авиакатастрофа польского президентского самолета Ту-154 под Смоленском", – отметил Сикорский.

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"Когда Россия проводит военные учения "Запад", в ходе которых Польшу называют целью ядерного удара, она поддерживает фобию. Меня больше волнует, что сейчас, кажется, у нас вообще нет никаких отношений. Мы общаемся через СМИ, что создает пространство для недопонимания. ... У других стран нет границы с Россией, а у нас есть. Россия - единственно возможная реальная угроза для Польши. Мы не думаем, что это актуальная угроза, но Россия проводит военные учения по таким сценариям", – считает Сикорский.