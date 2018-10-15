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15.10.18 09:56

Климкин 15-16 октября примет участие в заседании "Восточного партнерства", - МИД

15-16 октября состоится визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Брюссель и Люксембург для участия в 9-м министерском заседании инициативы "Восточное партнерство" (ВП) и проведения встреч с представителями институтов ЕС и НАТО.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Участие в министерском заседании ВП также примут Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, министры иностранных дел государств-членов ЕС и государств-участников ВП, а также представители Форума гражданского общества ВП.

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В рамках визита запланированы встречи с руководством Европейской Комиссии, представителями Европейского Парламента, руководителями внешнеполитических ведомств стран ЕС, а также выступление на Конференции высокого уровня "Вмешательство в выборы в цифровую эру".

"Министр встретится с вице-президентом Европейской Комиссии Марошем Шефчовичем, Комиссаром ЕС по вопросам Безопасности союза Сэром Джулианом Кингом, Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто", - сказано в сообщении.

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