Близкая к министру Кутовому фирма выкупила часть Дома писателей на Банковой, - "Судебный репортер"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление Верховного Суда от 25 сентября.

Фирма стала владельцем нежилых помещений № 10, 10а общей площадью 268,5 кв м на основании договора купли-продажи от 14 марта 2018 года. По данным реестра недвижимости, она является владельцем и по сей день.

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В производстве Хозяйственного суда Киева находится дело по иску ООО "Банковая 2" к Национальному союзу писателей Украины относительно признания права общей собственности на помещение. Союз писателей подал встречный иск, чтобы ООО "Банковая 2" освободило земельный участок площадью 130,5 кв. м, приведя его в пригодное к использованию состояние путем сноса самовольно построенных сооружений, а именно: пристройки и летней площадки для размещения кафе на 50 мест.

В 2010 году Национальный союз писателей передал в аренду ООО "Банковая 2" часть своего помещения площадью 390 кв м по договору о совместной деятельности. ООО "Банковая 2" как инвестор получало в собственность 50% реконструированных помещений.

Договор был заключен, когда НСПУ возглавлял народный депутат от "Батькивщины" Владимир Яворивский. В 2012 году при новом руководстве НСПУ начала уклоняться от подписания актов работ и разделения объекта.

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В 2013 году ООО "Банковая 2" стало судиться о признании права общей собственности на помещение площадью 537 кв.м. Союз писателей отрицал, утверждая, что такой проект реконструкции им не согласовывался, что частная фирма вела работы самовольно, и требовал снести пристройку и летнюю площадку со своей территории.

В июне 2015 года суд отказался признать право общей собственности ООО "Банковая 2", поскольку инвестор не доказал, что согласовал проект реконструкции с заказчиком.

Дело рассматривалось судами неоднократно. Пока шли судебные споры в июне 2014-го ООО "Банковая 2" продало помещения, за которые судилось, ООО "Вок ориентал". Фирма-покупатель была создана за два дня до контракта.

14 марта 2018 "Вок ориентал" продала часть помещений НПП "Пчелиные технологии", что потом изменило название на "Творческая-мастерская".

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Национальный союз писателей подал заявление в суд об обеспечении иска. 30 марта Хозсуд Киева запретил "Вок ориентал", НПП "Пчелиные технологии" и сторонам по делу совершать любые действия, связанные с отчуждением, залогом, регистрацией, перерегистрацией помещения площадью 268,5 кв. м.

"Творческая-мастерская" обжаловала запрет, отметив, что принадлежащее фирме имущество не касается предмета иска, а потому у суда отсутствовали основания для обеспечения иска путем запрета совершать действия по указанному имуществу.

Киевский апелляционный суд запрет отменил. Верховный Суд это решение подтвердил, исходя из того, что договоры купли-продажи имущества не оспаривались и новый владелец приобрел имущество в законном порядке и не является участником процесса.

С 2010 года в указанном помещении был ресторан "Сад". Судя по странице ресторана в Фейсбук, ресторан функционировал до осени 2013 года.

Спорный объект является частью Дома писателей, памятника архитектуры местного значения общей площадью 1931,10 кв.м.

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ООО "Творческая-мастерская" (ранее НПП "Пчелиные технологии") принадлежит ООО "Инфраструктурные инвестиции" и ООО "Производственное предприятие "Панорама".

Компания "Инфраструктурные инвестиции" принадлежит ООО "АРТА управление активами", инвестиционными сертификатами которого располагает министр аграрной политики Тарас Кутовой. В 2016 году в учредителях компании "Инфраструктурные инвестиции" была Анна Грищенко - сестра министра Кутового.

Соучредителем "АРТА управление активами" является Максим Бланк, бывший первый заместитель гендиректора и временно исполняющий обязанности директора "Укрзализныци" (2014-2015 гг.).

Учредителями ПП "Панорама" является ООО "АРТА управление активами" и Александр Герук. Последний был парламентским помощником Тараса Кутового. В декларации за 2017 Кутовой сообщил, что арендует у Герука плавдачу.

Предыдущий владелец помещений ООО "Банковая 2" принадлежит оффшору "Оранжери Холдингс С.А." из Люксембурга. Конечными бенефициарами значатся соучредитель "Альфа Групп", российский бизнесмен Алексей Кузьмичев и Владимир Плужников.

Тарас Кутовой был народным депутатом 7 и 8 созывов сначала от "УДАРа", а впоследствии от "Блока Петра Порошенко".

Улица Банковая известна тем, что здесь находится Администрация президента (ул. Банковая, 11).