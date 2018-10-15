Путин может начать новое вторжение в Украину из-за автокефалии УПЦ, - Financial Times

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в редакционной статье Financial Times.

Издание напоминает, что после трех дней работы Священного синода Вселенского патриархата Константинополя духовный православный лидер патриарх Варфоломей принял историческое решение: он пообещал предоставить автокефалию украинской православной церкви (УПЦ).

В ответ РПЦ заявила, что может порвать отношения с Константинополем, что потенциально грозит расколом, сравнимым по масштабу с событиями 1054 года, когда нечто подобное произошло между православной и католической церквями.

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Как отмечается в статье, этот раскол между Украиной и Россией носит не только религиозный, но и геополитический характер. Он сводит на нет попытки Москвы удержать Киев на своей политической орбите и восстановить свое влияние на постсоветском пространстве. Он также наносит удар по концепции "Русского мира", который, по замыслу Владимира Путина, должен был бы включать предположительно народы Украины и Беларуси, отчасти связанные православием.

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Хотя московский патриарх и получил право рукополагать патриарха киевского еще в 1686 году, газета напоминает, что в 1990-е годы, после развала СССР, украинская православная церковь киевского патриархата откололась от Москвы. А после 2014 года, когда РПЦ отказалась осудить кровопролитие на востоке Украины, ряды отколовшейся УПЦ заметно пополнились.

Теперь, если в ноябре Варфоломей, как ожидается, предоставит УПЦ автокефалию, это придаст новый импульс сторонникам украинской независимости. Это может также увеличить шансы на переизбрание президента Петра Порошенко, активно выступавшего за религиозную свободу Киева.

При этом российский президент получит сильный удар. Путин выбрал себе в помощники РПЦ в попытке восстановить статус России как великой державы. По мере роста националистических и популистских движений в Европе, он использовал церковь для создания образа России как оплота традиционных ценностей. А потеря украинского патриархата снижает вес России в православном мире и дает ей меньше поводов претендовать на звание Третьего Рима. Она также наглядно демонстрирует, к чему могут привести его попытки вбить клин между русскими и украинцами.

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Опасность момента усугубляется, с точки зрения Financial Times, еще и тем, что все это происходит на фоне падения рейтинга Путина в связи с непопулярной пенсионной реформой. В Киеве и на Западе опасаются, что Кремль может применить военную силу, чтобы взять под свою защиту церкви, оставшиеся верными московскому патриархату, и помешать их переходу под юрисдикцию патриархата киевского. Потенциально такие действия могут грозить новым кровопролитием.

Популярность Путина резко возросла после аннексии Крыма, напоминает газета, и слабость российской экономики может подтолкнуть кремлевских стратегов к похожему маневру.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.