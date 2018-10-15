Интенсивность взрывов на арсенале под Ичней уменьшилась 5 раз, новых очагов тления нет, - Минобороны

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник управления коммуникаций и печати Минобороны Алексей Чернобай, передает Цензор.НЕТ.

"В течение ночи более чем в 5 раз произошло уменьшение интенсивности взрывов на технической территории 6-го арсенала, по сравнению с аналогичным периодом прошлых суток. В некоторые часы вообще не было зафиксировано ни одного. На 9-00 наблюдается периодичнись - один в час. По результатам аэроразведки новых очагов тления не обнаружено. На технической территории продолжают работать все имеющиеся силы и средства ВСУ и ГСЧС, задействованные для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, а именно: пожарные танки, специальная инженерная и пожарная техника, пожарные поезда и авиация. Группы разминирования продолжают очистку технической территории. Осуществляется восстановление инфраструктуры территории арсенала", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы на арсенале под Ичней: 4 населенных пункта остаются без газа, 4 дома разрушены, 99 - повреждены, людям раздают гуманитарную помощь, - ГСЧС. ФОТО

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").