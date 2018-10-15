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15.10.18 12:10

ЕС утвердил новый санкционный режим для противодействия химическому оружию

Совет Евросоюза по иностранным делам, заседающий в понедельник в Люксембурге, утвердил новый режим ограничительных мер с целью борьбы против использования и распространения химического оружия, сказано в коммюнике Совета по принятому постановлению.

ЕС утвердил новый санкционный режим для противодействия химическому оружию

"ЕС отныне будет способен налагать санкции на лиц и организации, участвующие где бы то ни было в развитии и использовании химического оружия, независимо от их национальности и места, где они находятся", - говорится в сообщении Совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Поясняется, что эти ограничительные меры направлены "против лиц и организаций, непосредственно ответственных за развитие или использование химического оружия, против тех, кто оказывает им свою финансовую, техническую или материальную поддержку, а также против тех, кто помогает или поощряет к действию эти лица и организации или тех, кто с ними связан".

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Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

"Это решение способствует усилиям, которые ЕС прилагает, чтобы бороться против распространения и использования химического оружия, представляющего серьезную угрозу для международной безопасности", - отмечается в коммюнике.

В нем подтверждается поддержка Евросоюзом запрещения химического оружия на всемирном уровне, как это предусмотрено Конвенцией о запрещении химического оружия, "в условиях, отмеченных увеличением химических атак в разных районах мира".

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