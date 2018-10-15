Две россиянки пытались за 4 тыс. рублей попасть в оккупированный Крым без спецразрешений, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Khersonline.
По информации помощника начальника пограничного отряда - начальника пресс-службы Ивана Шевцова, во время проверки документов пограничники установили, что у них нет специальных разрешений для въезда на временно оккупированную территорию и отказали гражданкам в пропуске.
За содействие в беспрепятственном пересечении админграницы россиянки предложили пограничникам 4000 рублей РФ. От неправомерного вознаграждения военнослужащие отказались и сообщили сотрудникам Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".