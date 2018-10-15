Адвокату грозит семь лет с конфискацией за вымогательство $35 тысяч у судей Хозсуда, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

По данным ведомства, обвинительный акт утвержден по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса (Получение должностным лицом от юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы неправомерной выгоды для себя, совершение бездействия с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Санкция статьи - до 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Адвокату избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

Напомним, 15 июня СБУ и прокуратура задержали адвоката по подозрению в вымогательстве 35 тыс. долларов у судей Хозсуда за неподачу жалобы в ВСП в Запорожье.

Его задержали во время получения части взятки в сумме 25 тыс. долларов.

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