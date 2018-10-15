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15.10.18 13:55

Депутат Киевсовета от "Свободы" Кузык тяжело ранил себя: "Чистил наградное оружие и произошел несчастный случай"

Председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузык случайно выстрелил в себя из наградного оружия.

Депутат Киевсовета от "Свободы" Кузык тяжело ранил себя: "Чистил наградное оружие и произошел несчастный случай"

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь ВО "Свобода" Хрыстя Равлюк, передает Цензор.НЕТ.

"12 октября 2018 г. председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузык чистил наградное, зарегистрированное !!!! оружие и произошел несчастный случай, в результате которого он попал в реанимацию. Состояние стабильное. Мы желаем Петру Кузыку скорейшего выздоровления", - написала она.

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Пресс-секретарь просит журналистов не распространять фейки об этом инциденте. В частности, она сообщила, что ранее в СМИ появилась информация, что депутат выстрелил себе в живот, а некоторые издания писали, что это якобы была попытка самоубийства.

Депутат Киевсовета от Свободы Кузык тяжело ранил себя: Чистил наградное оружие и произошел несчастный случай 01

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