Бывший наемник, работавший на террористов "ДНР" за еду, сдался полиции в Бахмуте

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

Отмечается, что в полицию Бахмута обратился 26-летний житель района. В марте-июне 2014 года, поддавшись пророссийской пропаганде, молодой человек решил в свободное от работы на коммунальном предприятии время "подрабатывать" на террористов. За "службу" боевики ему платили провизией.

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После того, как в Славянске началась активная фаза освобождения населенного пункта от оккупантов, наемник испугался и вернулся домой.

Узнав из средств массовой информации о том, что есть возможность избежать наказания, мужчина решил воспользоваться шансом.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

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После прохождения проверки и установления того факта, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины.

Напомним, согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

"Чтобы начать новую жизнь, нужно обратиться в полицию по номеру 0-800-505-102 (бесплатно со всех телефонов) или воспользоваться сервисом "Вернись домой" на сайте "Стоптероризм"", - напоминает полиция.