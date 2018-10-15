Граната РГД-5 выявлена возле трамвайной остановки в Харькове, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В 15-53 в службу "102" позвонил работник метрополитена и сообщил, что на трамвайной остановке по Московскому проспекту у завода он увидел предмет, похожий на гранату.

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На месте происшествия взрывотехники изъяли ручную гранату РГД-5.

Эвакуация людей не проводилась. Работники полиции обеспечили отвод граждан на безопасную дистанцию ​​от найденного боеприпаса. Расстояние до жилых домов составило около 1500 метров.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.