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15.10.18 16:23

В ДТП на Одесской трассе 1 человек погиб, двое госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО

Автомобильная авария с участием легкового автомобиля "Фольксваген Поло" и грузовика "КамАЗ" произошла сегодня около полудня на 402 км автодороги "Киев-Одесса".

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ДТП на Одесской трассе 1 человек погиб, двое госпитализированы, - Нацполиция 01

Предварительно установлено, что водитель легковушки не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком, который стоял на обочине.

От полученных травм на месте происшествия погибла пассажирка "Фольксвагена". Водитель легковушки и еще один его пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. 

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