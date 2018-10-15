В ДТП на Одесской трассе 1 человек погиб, двое госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно установлено, что водитель легковушки не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком, который стоял на обочине.

От полученных травм на месте происшествия погибла пассажирка "Фольксвагена". Водитель легковушки и еще один его пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.