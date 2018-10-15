"Восточное партнерство" является ключевым во внешней политике ЕС, - Могерини

Встреча состоится в рамках заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которая в эти часы проходит под председательством Высокого представителя ЕС - вице-президента ЕК Могерини, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем счастливы принять министров иностранных дел шести стран - наших Восточных партнеров, с которыми мы проведем министерскую встречу. ... "Восточное партнерство" является ключевым компонентом нашей внешней политики. Эта министерская встреча будет важным моментом для того, чтобы не только посмотреть на двусторонние отношения и различные формы партнерства, которые мы с ними имеем, но и совместную работу, которую мы провели в рамках "Восточного партнерства" в целом", - отметила Высокий представитель ЕС.

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Во встрече примут участие министры стран-членов ЕС, а также руководители внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Совместно с европейскими партнерами, представители стран "Восточного партнерства" подведут предварительные итоги выполнения обязательств в рамках партнерства, включая достижения приоритетов в рамках инициативы "20 достижений до 2020 года".