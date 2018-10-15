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15.10.18 16:44

Завтра Национальная сборная Украины отправляется в Сидней на "Игры непокоренных", - Минобороны

Национальная сборная Украины во вторник, 16 октября, улетает на соревнования "Игры Непокоренных" в Сидней.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ

"Приглашаем представителей СМИ принять участие в проводе Национальной сборной Украины "Игры Непокоренных" в 21:00 16 октября в международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с 20 по 27 октября украинские ветераны и военнослужащие, получившие ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга, будут соревноваться на масштабных международных соревнованиях "Игры Непокоренных" - Invictus Games. 15 участников основного состава отправляются в Сидней (Австралия) 16 октября. Соревнования в Сиднее станут уже вторыми Играми Непокоренных (Invictus Games), в которых примет участие Украина. В прошлом году 15 украинских ветеранов соревновались на своих первых Играх в Торонто, где завоевали 14 медалей в шести видах спорта, 8 из которых - золотые.

Завтра Национальная сборная Украины отправляется в Сидней на Игры непокоренных, - Минобороны 01

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