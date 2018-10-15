Солдат-контрактник обнаружен повешенным на Виннитчине, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

"15 октября военной прокуратурой Винницкого гарнизона получена информация из одной из воинских частей о гибели в селе Вулыга Тывровского района Винницкой области военнослужащего этой воинской части, 1988 г.р., пулеметчика взвода охраны и обороны батальона охраны.

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В дальнейшем, установив связь с близкими лицами погибшего солдата-контрактника, установлено, что его тело было обнаружено родственниками повешенным 15 октября около 4:00 по адресу проживания его жены. По предварительной информации, посмертной записки погибший не оставил", - говорится в сообщении.

По факту гибели военной прокуратурой Винницкого гарнизона открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на уточнение обстоятельств трагического события.

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