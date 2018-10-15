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15.10.18 18:27

Один украинский воин погиб, один - получил ранения, враг открывал огонь девять раз, - дневная сводка ООС

В течение дня 15 октября, начиная с 07:00 до 18:00, российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, не применялось.

Один украинский воин погиб, один - получил ранения, враг открывал огонь девять раз, - дневная сводка ООС

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Пески, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское. В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).

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Отмечается, что в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение открыть огонь, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Один украинский воин погиб, один - получил ранения, враг открывал огонь девять раз, - дневная сводка ООС 01

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Напомним, в минувшие сутки враг осуществил 23 обстрела, трое воинов ВСУ получили ранения, уничтожены двое террористов.

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