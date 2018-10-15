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15.10.18 18:46

На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о нейтрализации группы аграрных рейдеров в Западной Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Сегодня на Западе нашей страны произошла неудачная попытка захватить агропромышленное предприятие.

Все же тяжелая работа у этих рейдеров: ни тебе выходных, ни тебе праздников, все же ради заработка. Действующая цена одного активного захватчика, имею в виду одно "лице" мужского пола - 50-60 долларов.

Но они забыли, что мы украинцы - не варвары. У нас есть закон и есть работающая Национальная полиция".

Глава МВД Арсен Аваков в твиттере отметил: "Снова рейдеры сельхозпредприятия.. "Сварог" Шепетивка, Хмельницкой области. Приехали 25 умников на "гастроль" 60$ в день, захватили предприятие и - все задержаны полицией и ближайшее время проведут в тюрьме".

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На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин 01
На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин 02
На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин 03
На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин 04
На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин 05
На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин 06
На Западной Украине пресечена попытка рейдерского захвата агропредприятия, - Аброськин 07

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