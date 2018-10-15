Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
15.10.18 18:51

В Украине ежегодно собирается около 10 млн тонн мусора, его переработка даст экономию до 1 млрд кубометров газа, - Сергей Савчук

Ежегодно украинцы выбрасывают около 10 млн тонн мусора. Из них 94% вывозится на свалки, общая площадь которых достигает уже 12 тыс. гектаров.

мусор

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, по официальным данным, в 2017 только около 7% мусора утилизировано и переработано.

"Решение проблемы - это заводы по переработке мусора и дальнейшего производства энергии", - сообщил руководитель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единственный украинский мусоросжигательный завод "Энергия" 11 сентября заработает после ремонта, - КГГА

По его словам, перерабатывая 10 млн тонн отходов, можно генерировать энергию и замещать в эквиваленте до 1 млрд м3 газа в год в Украине.

"Вместе с такими компаниями как SUEZ и Veolia мы прорабатываем финансовую модель строительства заводов по производству энергии из мусора и необходимые законодательные изменения, чтобы стимулировать инвесторов их устанавливать", - отметил глава агентства.

Также читайте: На сегодня перерабатывается только 3% твердых бытовых отходов Украины. Остальные 97% просто вывозятся на свалки, - Семерак

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100