В Украине ежегодно собирается около 10 млн тонн мусора, его переработка даст экономию до 1 млрд кубометров газа, - Сергей Савчук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, по официальным данным, в 2017 только около 7% мусора утилизировано и переработано.

"Решение проблемы - это заводы по переработке мусора и дальнейшего производства энергии", - сообщил руководитель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

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По его словам, перерабатывая 10 млн тонн отходов, можно генерировать энергию и замещать в эквиваленте до 1 млрд м3 газа в год в Украине.

"Вместе с такими компаниями как SUEZ и Veolia мы прорабатываем финансовую модель строительства заводов по производству энергии из мусора и необходимые законодательные изменения, чтобы стимулировать инвесторов их устанавливать", - отметил глава агентства.

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