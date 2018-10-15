Стоматологические бригады из Кореи, США и Канады проведут бесплатные операции 70 участникам боевых действий на Донбассе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На базе Центральной стоматологической поликлиники около 70 военнослужащих ВСУ в течение 5 дней будут оперировать международные бригады из Кореи, США, Канады, а также отечественные стоматологи. Ветеранам ООС установят дентальные имплантаты и проведут реабилитацию зубочелюстной системы.

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"В 2019 году будет создано 6 новых передвижных стоматологических кабинетов на базе современного оборудования, которые будут действовать в районе операции Объединенных Сил. Мы стараемся создать медицинскую службу, которая соответствовала бы стандартам НАТО. А те проблемы, которые сегодня мы, к сожалению, неможем решить самостоятельно, нам помогают решать наши друзья, наши партнеры из Североатлантического альянса и других стран", - отметил начальник Главного военно-медицинского управления - начальник медицинской службы ВСУ Игорь Хоменко.

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