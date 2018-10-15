Рассматриваем версию саботажа, - российские власти о провале запуска ракеты "Союз"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, комиссия установила, что открывающий клапан бака окислителя пирозамок не сработал. Истекающими из бака газами боковой блок ракеты уводится от центрального, объяснил источник, однако он отметил, что причины этого пока не установлены.

"Либо должным образом не проведен предстартовый контроль, либо сами проверки не способны выявить такую неисправность и требуется разработка дополнительных методик контроля, либо, что не исключено комиссией из версий произошедшего, авария могла быть следствием саботажа", — рассказал источник.

По словам другого источника, не сработал дренажный клапан, в результате чего боковой блок "вспорол обшивку и баки" второй ступени и спровоцировал взрыв.

Также смотрите: Провал "Роскосмоса": катастрофа российской ракеты "Союз" на старте. ВИДЕО

Напомним, 11 октября на 119-й секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции у носителя Союз-ФГ аварийно отключились двигатели второй ступени. Как сообщили в Роскосмосе, находившимся в ракете астронавтам Нику Хейгу и Алексею Овчинину удалось аварийно приземлиться в спасательной капсуле. К ним отправили поисково-спасательный отряд.